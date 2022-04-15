16:42 15.04.2022
«Разбил девять машин»: пьяный экибастузец совершил массовый погром в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане пьяный житель Экибастуза совершил массовый погром - он разбил лобовые стекла девяти припаркованных автомобилей, передает Zakon.kz.
Видео с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Как сообщили в столичном департаменте полиции, инцидент произошел на ул. Биржан Сала.
В ночное время мужчина, находясь во дворе жилого дома по ул. Биржан Сал, разбил стекла нескольких автомашин. По горячим следам сотрудниками полиции задержан ранее судимый 40-летний житель Экибастуза, который снимал квартиру в этом же доме.Пресс-служба ДП Нур-Султана
По словам мужчины, в ночное время, находясь во дворе дома в нетрезвом состоянии, он разбил стекла девяти припаркованных автомашин.
В настоящее время подозреваемый доставлен в полицию, по факту хулиганства проводится досудебное расследование. Устанавливается сумма ущерба, причиненная автовладельцам.Пресс-служба ДП Нур-Султана