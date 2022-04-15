«Разбил девять машин»: пьяный экибастузец совершил массовый погром в Нур-Султане

Видео с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщили в столичном департаменте полиции, инцидент произошел на ул. Биржан Сала.

В ночное время мужчина, находясь во дворе жилого дома по ул. Биржан Сал, разбил стекла нескольких автомашин. По горячим следам сотрудниками полиции задержан ранее судимый 40-летний житель Экибастуза, который снимал квартиру в этом же доме. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По словам мужчины, в ночное время, находясь во дворе дома в нетрезвом состоянии, он разбил стекла девяти припаркованных автомашин.