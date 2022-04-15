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17:00 15.04.2022

В Алматы эвакуировали жителей из дымящегося дома

Алматы, ДЧС Фото: ДЧС Алматы
15 апреля в 00:40 на пульт «101» ДЧС поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном доме в первом микрорайоне, в доме №2, который находится в Ауэзовском районе, передает Zakon.kz.

Первые пожарные подразделения прибыли уже через 6 минут. Оказалось, что в подвале горят домашние вещи. По лестничной клетке на 4 этаж распространился плотный едкий дым. Люди остались заблокированы в квартирах, не успев их покинуть.

Прежде всего спасатели эвакуировали людей, которые могли надышаться продуктами горения. В ходе тушения пожара применили пожарный автомобиль дымоудаления АД 120. Он уменьшил концентрацию продуктов горения. Пресс-служба ДЧС Алматы

Из многоквартирного дома спасены трое жильцов, десять эвакуированы, в том числе, ребенок. Пожар локализовали в 01:17, ликвидировали – в 01:26.

В тушении пожара задействовали 28 человек и более 10 единиц техники.

Ирина Лукичева
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