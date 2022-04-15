Организации, ставящие именные клейма на ювелирные изделия, должны пройти регистрацию

Именник – специальный знак, который наносится на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и удостоверяет изготовителя таких изделий.

Для обязательной регистрации именника необходимо представить в уполномоченную организацию:

заявление;

копии учредительных документов для юрлиц;

копии удостоверения личности ИП или руководителя юрлица;

справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юрлица, свидетельство о госрегистрации ИП.

Уполномоченная организация в течение одного рабочего дня со дня предоставления полного пакета документов присваивает субъекту шифр именника и направляет заявителю сведения о присвоенном шифре именника на электронный адрес, указанный в заявлении субъекта, – говорится в документе.

Для определения соответствия нанесенных шифров субъект представляет в уполномоченную организацию образец оттиска именника в течение пяти рабочих дней. При этом образец оттиска именника проставляется четким, недеформированным и содержащим все знаки присвоенного шифра.

В случае некачественного изготовления оттиска именника (нечеткий, деформированный или содержащий не все элементы (знаки) уполномоченная организация отказывает в его регистрации.

В случае, если именник проставляется разными методами (механическим, электроискровым, лазерным), на полированной пластинке оттиск именника проставляется с применением каждого метода проставления именника.

В шифре именника в зашифрованном виде содержится информация о годе изготовления изделия, коде региона нахождения субъекта.

Согласно документу, именник действует в течение календарного года, в котором был зарегистрирован. По окончании срока действия именника он подлежит уничтожению субъектом.

Выявленные в ходе проведения экспертизы оттиски незарегистрированных именников на ювелирных и других изделиях подлежат уничтожению уполномоченными организациями.

Приказ вводится в действие с 25 апреля 2022 года.