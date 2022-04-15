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17:13 15.04.2022

В аэропорту Актобе с 15 апреля снимаются все ограничения

актобе, аэропорт, ограничения, снятие, дата Фото: Zakon.kz
С 15 апреля снимаются все ограничения, действующие в настоящее время в воздушной гавани Актобе. Об этом сообщили в аэропорту города, передает Zakon.kz.
Решением Авиационной администрации Казахстана с 15 апреля снимаются все ограничения в Международном аэропорту города Актобе, установленные в период осуществления ремонтных работ на искусственной взлетно-посадочной полосе.Пресс-служба аэропорта Актобе

В связи с этим, как отметили в пресс-службе воздушной гавани, «аэропорт переходит на круглосуточный режим работы без ограничений».

В ближайшее время все ранее выполняемые внутренние и международные рейсы будут восстановлены.Пресс-служба аэропорта Актобе

11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы. На следующий день в акимате Актюбинской области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам. При этом 18 марта сообщалось, что по решению Авиационной администрации Казахстана аэропорт Актобе закрыт до 17 апреля.

С 16:00 28 марта аэропорт Актобе возобновил работу, но с ограничениями – было принято решение открыть искусственную взлетно-посадочную полосу для эксплуатации со следующими временными ограничениями: сокращение рабочей длины взлетно-посадочной полосы, полеты в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении.

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