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17:33 15.04.2022

Курсы доллара и рубля еще подросли на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Вечерняя сессия завершилась на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17.00, сообщает Zakon.kz/

По ее итогам средневзвешенный курс доллара составил 454,45 тенге, прибавив 4,92 тенге. Объем торгов составил 82,08 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,67 тенге (+0,13), объем торгов – 2,56 млрд рублей.

Курс евро установлен Нацбанком в 489,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-458 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 5,15-5,6 тенге.

Лариса Черненко
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