17:33 15.04.2022
Курсы доллара и рубля еще подросли на торгах
Фото: Zakon.kz
По ее итогам средневзвешенный курс доллара составил 454,45 тенге, прибавив 4,92 тенге. Объем торгов составил 82,08 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,67 тенге (+0,13), объем торгов – 2,56 млрд рублей.
Курс евро установлен Нацбанком в 489,06 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-458 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 5,15-5,6 тенге.
Курс доллара резко вырос на торгах
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