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17:59 15.04.2022

Хлорированная вода безопасна для кишечника детей – ученые

хлорированная вода безопасна для кишечника Фото: Zakon.kz
Ученые американского университета Тафтс установили, что использование хлора для обработки питьевой воды не нарушает нормальную популяцию бактерий в желудочно-кишечном тракте детей, передает Zakon.kz.

Эксперты отметили, что процедура дезинфекции воды позволяет ежегодно спасать сотни тысяч жизней, при этом использование хлора для обработки питьевой воды оказалось безопасным для микрофлоры кишечника детей.

Как говорится в материале исследования, опубликованном пресс-службой университета, во время научной работы врачи год наблюдали за влиянием хлорированной воды на здоровье свыше четырех тысяч бангладешских детей.

Они обнаружили, что использование хлора для обработки питьевой воды в Дакке (Бангладеш) не нарушает нормальную популяцию бактерий в желудочно-кишечном тракте детей, кроме того, его преимущества уменьшают диарею и использование антибиотиков.

Исследование однозначно показало, что микрофлора бангладешских детей не изменилась существенным образом в негативную сторону после года употребления хлорированной воды. Это в очередной раз свидетельствует в пользу того, что данная процедура дезинфекции воды позволяет ежегодно спасать сотни тысяч жизней, при этом она почти не имеет минусов.Доцент университета Тафтс в Медфорде (США) Майя Надимпалли

Группа ученых доказала это в ходе длительного наблюдения за здоровьем детей, которые проживали на территории двух крупных бангладешских городов – Дакки и Тонги. Одна часть детей употребляла воду из установленной в их районе системы хлорирования воды, а другая – утоляла жажду неочищенной водой.

Анализируя изменения в состоянии здоровья и микрофлоры желудка детей, медики также фиксировали частоту приема антибиотиков и других препаратов для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта. После года научной работы группа ученых подытожила все собранные результаты наблюдений и сравнила микрофлору детей из разных регионов проживания, учитывая, как часто они болели.

Пробы показали, что хлорирование воды существенным образом поменяло структуру микрофлоры у детей в возрасте от 6 до 14 месяцев, но при этом данная процедура не привела к уменьшению видового разнообразия или распространению условно-опасных и болезнетворных микробов. К тому же ученые зафиксировали увеличение численности полезных бактерий из родов Akkermansia, Flavonifractor и Phascolarctobacterium.

Ученые отметили рост популяций полезных бактерий и связали это с тем, что дети, пившие хлорированную воду, значительно реже страдали от кишечных инфекций, в результате чего употребляли значительно меньше антибиотиков, чем их сверстники, пившие неочищенную воду.

Это в очередной раз доказывает, что плюсы от хлорирования воды намного превышают возможные риски для здоровья, – считает Надимпалли и ее коллеги.

По данным ВОЗ, более двух миллиардов человек на Земле не имеют регулярного, а некоторые и эпизодического доступа к чистой питьевой воде. В результате ежегодно умирает около полумиллиона человек от кишечных инфекций. При этом больше трети приходится на детей в возрасте до пяти лет.

Оксана Житникова
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