Хлорированная вода безопасна для кишечника детей – ученые

Эксперты отметили, что процедура дезинфекции воды позволяет ежегодно спасать сотни тысяч жизней, при этом использование хлора для обработки питьевой воды оказалось безопасным для микрофлоры кишечника детей.

Как говорится в материале исследования, опубликованном пресс-службой университета, во время научной работы врачи год наблюдали за влиянием хлорированной воды на здоровье свыше четырех тысяч бангладешских детей.

Они обнаружили, что использование хлора для обработки питьевой воды в Дакке (Бангладеш) не нарушает нормальную популяцию бактерий в желудочно-кишечном тракте детей, кроме того, его преимущества уменьшают диарею и использование антибиотиков.

Исследование однозначно показало, что микрофлора бангладешских детей не изменилась существенным образом в негативную сторону после года употребления хлорированной воды. Это в очередной раз свидетельствует в пользу того, что данная процедура дезинфекции воды позволяет ежегодно спасать сотни тысяч жизней, при этом она почти не имеет минусов. Доцент университета Тафтс в Медфорде (США) Майя Надимпалли

Группа ученых доказала это в ходе длительного наблюдения за здоровьем детей, которые проживали на территории двух крупных бангладешских городов – Дакки и Тонги. Одна часть детей употребляла воду из установленной в их районе системы хлорирования воды, а другая – утоляла жажду неочищенной водой.

Анализируя изменения в состоянии здоровья и микрофлоры желудка детей, медики также фиксировали частоту приема антибиотиков и других препаратов для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта. После года научной работы группа ученых подытожила все собранные результаты наблюдений и сравнила микрофлору детей из разных регионов проживания, учитывая, как часто они болели.

Пробы показали, что хлорирование воды существенным образом поменяло структуру микрофлоры у детей в возрасте от 6 до 14 месяцев, но при этом данная процедура не привела к уменьшению видового разнообразия или распространению условно-опасных и болезнетворных микробов. К тому же ученые зафиксировали увеличение численности полезных бактерий из родов Akkermansia, Flavonifractor и Phascolarctobacterium.

Ученые отметили рост популяций полезных бактерий и связали это с тем, что дети, пившие хлорированную воду, значительно реже страдали от кишечных инфекций, в результате чего употребляли значительно меньше антибиотиков, чем их сверстники, пившие неочищенную воду.

Это в очередной раз доказывает, что плюсы от хлорирования воды намного превышают возможные риски для здоровья, – считает Надимпалли и ее коллеги.

По данным ВОЗ, более двух миллиардов человек на Земле не имеют регулярного, а некоторые и эпизодического доступа к чистой питьевой воде. В результате ежегодно умирает около полумиллиона человек от кишечных инфекций. При этом больше трети приходится на детей в возрасте до пяти лет.