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Законодательство РК
17:52 15.04.2022

Чиновники в Кызылординской области задержаны за взятки

взятки, Антикор Фото: Zakon.kz
Руководителя отдела Департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области и главного специалиста – государственного аудитора подозревают в неоднократном получении взяток, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы Кызылординской области, чиновников подозревают в неоднократном получении взяток в общей сумме 1 280 000 тенге при проведении аудиторской проверки.

При этом руководитель ГУ «Управление координации занятости и социальных программ» Кызылординской области совершила дачу части взятки в сумме 50 000 тенге вышеуказанным лицам за положительное решение по проводимой проверке.Пресс-служба Антикоррупционной службы по Кызылординской области

В отношении должностных лиц департамента Кызылординской области следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

Анастасия Московчук
Антикор Кызылординская область
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