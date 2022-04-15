Чиновники в Кызылординской области задержаны за взятки

По данным Антикоррупционной службы Кызылординской области, чиновников подозревают в неоднократном получении взяток в общей сумме 1 280 000 тенге при проведении аудиторской проверки.

При этом руководитель ГУ «Управление координации занятости и социальных программ» Кызылординской области совершила дачу части взятки в сумме 50 000 тенге вышеуказанным лицам за положительное решение по проводимой проверке. Пресс-служба Антикоррупционной службы по Кызылординской области

В отношении должностных лиц департамента Кызылординской области следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.