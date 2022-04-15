17:52 15.04.2022
Чиновники в Кызылординской области задержаны за взятки
Фото: Zakon.kz
Руководителя отдела Департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области и главного специалиста – государственного аудитора подозревают в неоднократном получении взяток, сообщает Zakon.kz.
По данным Антикоррупционной службы Кызылординской области, чиновников подозревают в неоднократном получении взяток в общей сумме 1 280 000 тенге при проведении аудиторской проверки.
При этом руководитель ГУ «Управление координации занятости и социальных программ» Кызылординской области совершила дачу части взятки в сумме 50 000 тенге вышеуказанным лицам за положительное решение по проводимой проверке.Пресс-служба Антикоррупционной службы по Кызылординской области
В отношении должностных лиц департамента Кызылординской области следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.