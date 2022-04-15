Куда пойти в выходные 16-17 апреля

Фото: vystavka-van-goga.ru Фото: instagram/moldanazar Нур-Султан

Концерт Молданазара

16 апреля в 20:00. Вход: свободный.

Mega Silkway

Песочная анимация сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок»

Фото: kassir.kz

17 апреля, 19:00 Вход: 3000 тенге.

Школа театра и кино «Professional»

Художник песочной анимации Айжан Жаркешова.

Сказка, нарисованная волшебным песком руками художника прямо перед зрителями, с художественным чтением в сопровождении музыки.

«Гадкий утенок» – это грустная и поучительная сказка о том, как трудно быть непохожим на других, как эта непохожесть ведет к одиночеству. Но при этом важно понимать, что оставаться собой, несмотря на все обиды и лишения, – это единственный верный путь.

Алматы

Almaty Gallery

До 17 апреля в Almaty Galler пройдет выставка репродукций картин «Ван Гог. Тайны гения и безумца». Вход: 1300 - 1900 тенге.

Фото: vystavka-van-goga.ru

Центральный выставочный зал ГМИ РК им. А. Кастеева

На выставке представлены как знаменитые сюжеты мастера, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь Ван Гога как художника.

Фото: gmirk.kz

До 17 апреля выставка «Цвет и Свет». Вход: 200-500 тенге.

Юбилейная выставка Раиса Башири «Цвет и Свет».

В экспозиции представлено более 40 живописных произведений.

Раис Башири сумел подчеркнуть в работах необычность и разнообразие геометрических форм, фигур, а также передать собственное ощущение радости творца с момента зарождения замысла картин, которое переживает сам художник в процессе их создания. Выставка продлится до 17 апреля 2022 года.

Арт-убежище BUNKER

16 апреля, 20:00 – «Мечта». Вход: от 3000 тенге.

17 апреля, 15:00 – «Сказка о Великой Тайне».

Театр La Boheme

Фото: instagram/zhumanovevgeny

16 апреля, 20:00.. Вход: 6000 тенге.

После длительного перерыва Евгений Жуманов вновь представит свой авторский проект «Брутальная Монология».

«Брутальная Монология» — это мысли талантливого артиста о жизни, о политике, о женщинах, о жизни в стенах театра и обо всем на свете, облеченные в безупречную словесную форму.

Любительский театр Ермашова

16 апреля, 18:00 – «Последняя попытка». Вход: от 1000 тенге.

17 апреля, 12:00 – «Репка».

17 апреля, 18:00 – «Синий заяц».

Выставка кошек от Алматинского фелинологического центра «Планета кошек»

Фото: pexels

ТРК Grand

16 и 17 апреля, 10:00 - 18:00. Вход: 500-700 тенге. Детям до 5 лет – вход свободный.

В программе:

- Кошки двадцати пород от популярных до самых редких;

- продажа котят;

- шоу-ринги с представлением пород и многое другое.

17 апреля в 13.00 — детская развлекательная программа, викторина и квест с призами и подарками.

Шымкент

Гастроли Акмолинского областного русского драматического театра .

Фото: instagram/shymkent_dramteatr

16 апреля, 19:00. Спектакль-исповедь В. Легентова «Эдит Пиаф».

16 - 17 апреля, 18:30. Стендап-сатира Б. Сабыр «Glown».

16 - 17 апреля, 11:00, 13:00. Спектакль-сказка Э. Успенский «Приключения Простоквашино».

17 апреля, 19:00. По поэме «Мертвые души» Н. Гоголя «Чичиков».

Русский драматический театр. Стоимость билета: от 1500 тенге.

Ференц Легар «Веселая вдова»

Фото: instagram/shymkent_dramteatr

Театр оперы и балета

Оперетта пронизана ритмом вальса, грациозного, чарующего и увлекательного. Оркестр Легара, легкий, воздушный, отличается нежностью красок.

16 апреля, 17 апрел, 17:00. Вход: 2000-5000 тенге.