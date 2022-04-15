Куда пойти в выходные 16-17 апреля
Фото: vystavka-van-goga.ru
Фото: instagram/moldanazarНур-Султан
Фото: vystavka-van-goga.ru
Фото: instagram/moldanazar
Концерт Молданазара
16 апреля в 20:00. Вход: свободный.
Mega Silkway
Песочная анимация сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок»
Фото: kassir.kz
Школа театра и кино «Professional»
Художник песочной анимации Айжан Жаркешова.
Сказка, нарисованная волшебным песком руками художника прямо перед зрителями, с художественным чтением в сопровождении музыки.
«Гадкий утенок» – это грустная и поучительная сказка о том, как трудно быть непохожим на других, как эта непохожесть ведет к одиночеству. Но при этом важно понимать, что оставаться собой, несмотря на все обиды и лишения, – это единственный верный путь.
Алматы
Almaty Gallery
До 17 апреля в Almaty Galler пройдет выставка репродукций картин «Ван Гог. Тайны гения и безумца». Вход: 1300 - 1900 тенге.
Фото: vystavka-van-goga.ru
Центральный выставочный зал ГМИ РК им. А. Кастеева
Фото: gmirk.kz
Юбилейная выставка Раиса Башири «Цвет и Свет».
В экспозиции представлено более 40 живописных произведений.
Раис Башири сумел подчеркнуть в работах необычность и разнообразие геометрических форм, фигур, а также передать собственное ощущение радости творца с момента зарождения замысла картин, которое переживает сам художник в процессе их создания. Выставка продлится до 17 апреля 2022 года.
Арт-убежище BUNKER
16 апреля, 20:00 – «Мечта». Вход: от 3000 тенге.
17 апреля, 15:00 – «Сказка о Великой Тайне».
Театр La Boheme
Фото: instagram/zhumanovevgeny
После длительного перерыва Евгений Жуманов вновь представит свой авторский проект «Брутальная Монология».
«Брутальная Монология» — это мысли талантливого артиста о жизни, о политике, о женщинах, о жизни в стенах театра и обо всем на свете, облеченные в безупречную словесную форму.
Любительский театр Ермашова
16 апреля, 18:00 – «Последняя попытка». Вход: от 1000 тенге.
17 апреля, 12:00 – «Репка».
17 апреля, 18:00 – «Синий заяц».
Выставка кошек от Алматинского фелинологического центра «Планета кошек»
Фото: pexels
16 и 17 апреля, 10:00 - 18:00. Вход: 500-700 тенге. Детям до 5 лет – вход свободный.
В программе:
- Кошки двадцати пород от популярных до самых редких;
- продажа котят;
- шоу-ринги с представлением пород и многое другое.
17 апреля в 13.00 — детская развлекательная программа, викторина и квест с призами и подарками.
Шымкент
Гастроли Акмолинского областного русского драматического театра .
Фото: instagram/shymkent_dramteatr
16 - 17 апреля, 18:30. Стендап-сатира Б. Сабыр «Glown».
16 - 17 апреля, 11:00, 13:00. Спектакль-сказка Э. Успенский «Приключения Простоквашино».
17 апреля, 19:00. По поэме «Мертвые души» Н. Гоголя «Чичиков».
Русский драматический театр. Стоимость билета: от 1500 тенге.
Ференц Легар «Веселая вдова»
Фото: instagram/shymkent_dramteatr
Оперетта пронизана ритмом вальса, грациозного, чарующего и увлекательного. Оркестр Легара, легкий, воздушный, отличается нежностью красок.
16 апреля, 17 апрел, 17:00. Вход: 2000-5000 тенге.