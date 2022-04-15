18:23 15.04.2022
Диетолог перечислила последствия дефицита витамина D
Фото: pixabay
Дефицит этого вещества приводит к ухудшению состояния волос и зубов, нарушениям работы иммунной системы и развитию депрессии, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью с Lenta.ru.
По ее словам, дефицит витамина D приводит к ухудшению состояния волос и зубов, нарушениям работы иммунной системы и развитию депрессии.
Также нехватка витамина проявляется частыми простудами, плохим настроением, раздражительностью, плохим состоянием зубов и волос, внезапно повышающимся артериальным давлением.
Восполнить недостаток витамина D можно при употреблении жирной рыбы (например, можно есть треску, скумбрию, сельдь и сардины). Также одной баночки печени трески раз в неделю хватит, чтобы пополнять запас витамина D.
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