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18:23 15.04.2022

Диетолог перечислила последствия дефицита витамина D

Нехватка витамина D Фото: pixabay
Дефицит этого вещества приводит к ухудшению состояния волос и зубов, нарушениям работы иммунной системы и развитию депрессии, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью с Lenta.ru.

По ее словам, дефицит витамина D приводит к ухудшению состояния волос и зубов, нарушениям работы иммунной системы и развитию депрессии.

Также нехватка витамина проявляется частыми простудами, плохим настроением, раздражительностью, плохим состоянием зубов и волос, внезапно повышающимся артериальным давлением.

Восполнить недостаток витамина D можно при употреблении жирной рыбы (например, можно есть треску, скумбрию, сельдь и сардины). Также одной баночки печени трески раз в неделю хватит, чтобы пополнять запас витамина D.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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