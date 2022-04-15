Гроза и сильный ветер – штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», днем 16 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный в центре области 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юго-западе, западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Уральске ночью ожидается гроза.

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