В Казахстане созданы все условия для доступности вакцин – глава офиса ВОЗ

В интервью МВК по нераспространению COVID-19 она отметила, что с первых дней пандемии ВОЗ оказывала гуманитарную и консультативную помощь Казахстану.

Казахстан является огромной страной с большим количеством различных регионов. Поэтому здесь требовался подход, адаптированный к специфике страны и различных регионов. Должна сказать, что с общеевропейской точки зрения Казахстан предпринимает огромные усилия под руководством правительство страны. Это очень важно. Нам нужно участие всего правительства и всего общества. Официальный представитель ВОЗ доктор Кэролайн Кларинваль

В 2020 году глобальная пандемия затмила все другие события. ВОЗ неустанно работала над реагированием на COVID-19, обеспечивая ежедневную поддержку медицинских работников в рамках своих возможностей.

По словам Кэролайн Кларинваль, многое из того, чего казахстанцы достигли, было сделано именно благодаря самоотверженности и ответственному подходу медицинских работников, Министерства здравоохранения и других ключевых национальных и международных организаций.

Ранее ВОЗ в основном занималась продвижением норм и стандартов в Республике Казахстан, но в связи с чрезвычайной ситуацией мы вышли за эти рамки, перейдя на более «практический, прикладной» подход в работе. Наша цель состояла в том, чтобы предоставить руководству фактологические подходы во время быстрого реагирования на вспышку COVID-19, фокусируясь на сферах профилактики инфекций и инфекционного контроля, лечения пациентов, поддержки лабораторий, а также в других технических областях. Официальный представитель ВОЗ доктор Кэролайн Кларинваль

По ее словам, ВОЗ стремится поддерживать устойчивость своих программ путем трансферта знаний и технологий в медицинское сообщество на национальном уровне и старается продвинуть передовой опыт Казахстана на международной арене.

В марте 2021 года Страновой офис в Казахстане при поддержке ЕРБ ВОЗ закупил систему секвенирования MiniSeq, а также реагенты для секвенирования SARS-CoV-2 для национальной научной лаборатории.

ВОЗ продолжит сотрудничество с правительством Казахстана в будущем путем мобилизации ресурсов для обеспечения дополнительных поставок, проведения обучения, обмена знаниями и техническими рекомендациями.

Руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане также ответила на вопрос, эффективны ли вакцины, применяемые в настоящее время.

Быстрая и повсеместная вакцинация приоритетных групп, таких как медицинские работники, пожилые люди и лица с основными клиническими факторами риска, играет решающее значение для защиты людей до того, как они подвергнутся воздействию вируса, включая новые варианты. Данные свидетельствуют о том, что две дозы вакцины стимулируют иммунитет, достаточный для сохранения значительной эффективности против этого варианта. Официальный представитель ВОЗ доктор Кэролайн Кларинваль

В Казахстане созданы все необходимые условия для доступности вакцин, что, в свою очередь, создает благоприятную среду для снижения последствий распространения вируса. Каждый должен воспользоваться возможностью привиться, когда придет его время, поскольку это снижает риск тяжелого течения заболевания и госпитализации и приближает нас на шаг к прекращению пандемии.