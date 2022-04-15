Назначен первый заместитель Генпрокурора Казахстана

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Ранее он занимал должность заместителя секретаря Совбеза РК.

Тимур Ташимбаев родился в сентябре 1965 года в Алматы.

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