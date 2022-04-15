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Законодательство РК
19:09 15.04.2022

Назначен первый заместитель Генпрокурора Казахстана

тимур ташимбаев Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил Тимура Ташимбаева первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Ранее он занимал должность заместителя секретаря Совбеза РК.

Тимур Ташимбаев родился в сентябре 1965 года в Алматы.

Трудовой стаж:

  • стажер следователя прокуратуры Фрунзенского района Алматы;

  • следователь прокуратуры, помощник прокурора Фрунзенского района Алматы;

  • помощник, старший помощник, заместитель прокурора Илийского района Алматинской области;

  • прокурор Турксибского и Бостандыкского районов Алматы;

  • заместитель прокурора Нур-Султана;

  • заместитель заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации президента РК (2007-2012);

  • начальник Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (2012-2016);

  • прокурор Акмолинской области (2016-02.2020);

  • заместитель секретаря Совета Безопасности РК (с 02.2020).

Динара Халдарова
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