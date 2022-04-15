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19:17 15.04.2022

Антикор задержал двух чиновников в Алматинской области

Взятка, коррупция Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены два чиновника, сообщает Zakon.kz.

Заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям по Алматинской области и начальника отдела по чрезвычайным ситуациям города Капшагая Алматинской области подозревают в том, что по предварительному сговору лично получили взятку в сумме 1000 долларов США от представителя казино за общее покровительство.

Им избрана мера пересечения в виде «домашнего ареста».

Расследование продолжается.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.

Константин Вноровский
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