19:17 15.04.2022
Антикор задержал двух чиновников в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены два чиновника, сообщает Zakon.kz.
Заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям по Алматинской области и начальника отдела по чрезвычайным ситуациям города Капшагая Алматинской области подозревают в том, что по предварительному сговору лично получили взятку в сумме 1000 долларов США от представителя казино за общее покровительство.
Им избрана мера пересечения в виде «домашнего ареста».
Расследование продолжается.
Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.