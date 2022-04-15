МВД и МЦРИАП обсудили внедрение инноваций в полицейскую деятельность

В список услуг входит получение ИИН, регистрация в Базе мобильных граждан, оформление ЭЦП, регистрация юридического лица, открытие банковского счета, регистрация временного проживания и даже покупка казахстанской SIM-карты.

Преимущество такого центра — в экономии времени, так как получатель услуг сможет пройти все процедуры в одном месте, а не ездить по разным организациям.

В Центре оперативного управления столичного Департамента полиции Багдат Мусин и Марат Ахметжанов рассмотрели перспективные проекты МВД «Ситуационно-аналитический центр» и «Мобильное приложение АПК «Сергек» и планы по дальнейшему развитию цифровизации в органах внутренних дел.

Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет на качество и скорость предоставляемых государством услуг. В ближайшее время срок оформления документов значительно сократится, при этом все процессы абсолютно прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но для качественных результатов важно, чтобы госорганы работали совместно в сфере «цифры» и оказания госуслуг. Мы с руководством МВД об этом договорились, будем выстраивать работу для безопасности и комфорта граждан. Начнем с признания цифровых документов. Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин

Фото: Polisia NEWS

Аналитический центр МВД призван формировать криминологический прогноз преступности, что является важной составляющей в сфере профилактики и предупреждения преступности.

Мобильное приложение – функционал по автоматическому надзору за дорожным движением, являющийся качественным решением профилактики нарушений правил дорожного движения и повышения дисциплины водителей.

Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а также обеспечить прозрачность работы органов внутренних дел. Впереди много проектов, направленных на обеспечение безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными органами. Глава МВД РК Марат Ахметжанов

По итогам совещания министров приняты решения по дальнейшей цифровизации органов внутренних дел и внедрению совместных инноваций в деятельность полиции при участии МЦРИАП РК и госкорпорации «Правительство для граждан».

Фото: Polisia NEWS