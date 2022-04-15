Ситуация в Украине: Песков уверен в успехе России, ВСУ просят деблокировать Мариуполь

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что нардеп от «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, задержанный СБУ, «надежно спрятан и никуда не денется».

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына призвал украинские власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки. По его словам, ситуация критическая.

Украина и ее иностранные партнеры сейчас не видят признаков того, что РФ может применить ядерное оружие, заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

Высокопоставленный американский чиновник заявил газете The Washington Post, что по крейсеру «Москва» был нанесен удар украинской противокорабельной ракетой. При этом он не смог уточнить, какая система вооружения была использована.

Заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида по теме приостановления членства РФ в Совете ООН по правам человека вызывают сожаление и неприятие, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задачи России в Украине будут выполнены, сомнений в этом быть не должно.