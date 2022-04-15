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21:34 15.04.2022

Ситуация в Украине: Песков уверен в успехе России, ВСУ просят деблокировать Мариуполь

Ситуация в Украине 15 апреля Фото: интернет-представительство Президента Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задачи России в Украине будут выполнены, сомнений в этом быть не должно. Экипаж ракетного крейсера «Москва» привезли на военно-морскую базу в Севастополе, передает Zakon.kz.

  • Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что нардеп от «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, задержанный СБУ, «надежно спрятан и никуда не денется».

  • Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына призвал украинские власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки. По его словам, ситуация критическая.

  • Украина и ее иностранные партнеры сейчас не видят признаков того, что РФ может применить ядерное оружие, заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

  • Высокопоставленный американский чиновник заявил газете The Washington Post, что по крейсеру «Москва» был нанесен удар украинской противокорабельной ракетой. При этом он не смог уточнить, какая система вооружения была использована.

  • Заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида по теме приостановления членства РФ в Совете ООН по правам человека вызывают сожаление и неприятие, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задачи России в Украине будут выполнены, сомнений в этом быть не должно.

  • Экипаж ракетного крейсера «Москва» привезли на военно-морскую базу в Севастополе, пишет агентство ТАСС.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Песков Дмитрий Украина
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