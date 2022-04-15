Дерматолог назвала полезные привычки для красоты лица и тела

Комментарий российского врача-косметолога, дерматолога Ольги Андрияновой приводят «Известия».

По ее словам, с утра необходимо проводить пятиминутный самомассаж лица и тела, после чего принимать контрастный душ с маслом или гелем для душа.

Кроме того, чтобы улучшить цвет лица и самочувствие, а также увеличить запас энергии, необходимо выпивать стакан воды комнатной температуры с добавлением корицы, куркумы или лимона.

А если сюда добавить 10 минут йоги или утреннюю пробежку или прогулку, можно успешно запустить обмен веществ и лимфодренаж. Ольга Адриянова

Для красоты и молодости рук на ежедневной основе нужно использовать крем и масло для кутикулы, для локтей можно использовать аргановое или кокосовое масла для смягчения кожи.

Прекрасно устраивать себе раз в неделю день beauty-релакс-процедур – гоммаж (эксфолиация), питательная или очищающая маска для лица и шеи, маска для волос для придания блеска, – добавила косметолог.