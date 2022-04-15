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Законодательство РК
22:14 15.04.2022

Задержан водитель внедорожника, скрывшийся с места смертельного ДТП

ДТП в Алматинской области Фото: pixabay
ДТП произошло 14 апреля на трассе Алматы – Коргас. Внедорожник насмерть сбил 47-летнего пешехода около села Отеген батыра, сообщает Zakon.kz.

В ДТП участвовали два автомобиля.

По предварительной версии, обе машины двигались в попутном направлении параллельно друг к другу. Пешеход неожиданно выскочил на проезжую часть.

Водитель Mercedes, пытаясь уйти от наезда на пешехода, свернул на обочину, после чего автомобиль опрокинулся. Люди в салоне отделались легкими травмами. Toyota Land Cruiser сбила человека, а водитель скрылся с места происшествия.

В течение нескольких часов водитель был установлен и допрошен. Им оказался 36-летний житель Алматы.

В отношении него возбуждено уголовное расследование по статье 345 ч. 3 «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека» и статье 347 УК РК «Оставление места ДТП».

Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз взято в производство дознавателей областного департамента полиции.

Константин Вноровский
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