Задержан водитель внедорожника, скрывшийся с места смертельного ДТП

В ДТП участвовали два автомобиля.

По предварительной версии, обе машины двигались в попутном направлении параллельно друг к другу. Пешеход неожиданно выскочил на проезжую часть.

Водитель Mercedes, пытаясь уйти от наезда на пешехода, свернул на обочину, после чего автомобиль опрокинулся. Люди в салоне отделались легкими травмами. Toyota Land Cruiser сбила человека, а водитель скрылся с места происшествия.

В течение нескольких часов водитель был установлен и допрошен. Им оказался 36-летний житель Алматы.

В отношении него возбуждено уголовное расследование по статье 345 ч. 3 «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека» и статье 347 УК РК «Оставление места ДТП».

Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз взято в производство дознавателей областного департамента полиции.