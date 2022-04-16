Казахстанский чемпион WBO нокаутировал «Питбуля» из Аргентины

Бой во втором полулегком весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию. Заурбек победил нокаутом в пятом раунде, успев побывать в нокдауне сам. В третьем раунде Николас Ботелли, по прозвищу «Питбуль» поймал казахстанца на контратаке и проверил его челюсть правым хуком. Рефери открыл счет.

«Питбулю» это не помогло, через раунд Заурбек нокаутировал его мощным ударом в корпус.

Султан Заурбек одержал тринадцатую победу в профи, а Николас Ботелли потерпел седьмое поражение.

Бой не носил титульного характера.

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