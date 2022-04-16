01:52 16.04.2022
Казахстанский чемпион WBO нокаутировал «Питбуля» из Аргентины
Фото: Instagram/sultanzaurbek
Казахстанский боксер Султан Заурбек провел бой с аргентинцем Николасом Ботелли на вечере бокса в Лондоне (Великобритания), сообщает Zakon.kz.
Бой во втором полулегком весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию. Заурбек победил нокаутом в пятом раунде, успев побывать в нокдауне сам. В третьем раунде Николас Ботелли, по прозвищу «Питбуль» поймал казахстанца на контратаке и проверил его челюсть правым хуком. Рефери открыл счет.
«Питбулю» это не помогло, через раунд Заурбек нокаутировал его мощным ударом в корпус.
Султан Заурбек одержал тринадцатую победу в профи, а Николас Ботелли потерпел седьмое поражение.
Бой не носил титульного характера.
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