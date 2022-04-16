Илон Маск намерен привлечь своих деловых партнеров для покупки Twitter

Предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может заручиться поддержкой своих деловых партнеров для того, чтобы успешно завершить сделку по приобретению соцсети Twitter, сообщают «Известия».

Сообщается, что к Маску может присоединиться частная инвестиционная компания Silver Lake Partners, с которыми бизнесмен уже сотрудничал в 2018 году.

На сегодняшний день неизвестно, какие действия предпримет Маск: сделает ли более крупное предложение держателям акций Tiwitter, или попытается приобрести компанию вместе с партнерами. Предположительно, новый план будет объявлен в течение нескольких дней.

Сейчас главным препятствием для него является так называемый План защиты прав, снижающий ценность объекта поглощения. В новых условиях между акционерами распределяются права, которые дают им возможность покупать акции на очень выгодных условиях, но непривлекательных для потенциального покупателя.

Ранее в пятницу совет директоров Twitter одобрил вышеупомянутый план, чтобы обеспечить максимально выигрышное положение для акционеров вне зависимости от решения покупателя. Решение будет действовать один год, до 14 апреля 2023 года.