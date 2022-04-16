В Чехии подскочили цены на электроэнергию

В Чехии зафиксировали взрывной рост цен на электроэнергию, надежды на улучшение ситуации тают на глазах, передает РИА Новости.

В этом году поставщики платят за электричество на следующий год втрое больше того, что платили в 2021-м.

Мегаватт-час электричества с поставкой в следующем году сейчас стоит 194 евро, на 2024 год — 141 евро, а на 2025 — 120 евро. Продажи на 2026 год начались со 105 евро. Вообще же в последние годы стоимость мегаватт-часа колебалась в районе 30 — 50 евро, говорится в материале.

Стоимость газа выросла еще больше. Поставки на следующий год продаются за 93 евро, и за 69 евро на 2024 год. Средняя же стоимость газа в последние годы колебалась в районе 15 — 20 евро.

Ранее, в конце марта, замглавы Минпромторга Чехии Рене Недела сообщила, что у Праги "нет плана" на случай внезапной остановки поставок газа в Европу из России. Также глава Минтранса Мартин Купка позже заявил, что страна располагает запасами газа примерно на 30 дней.

Тем временем власти страны продолжают настаивать на усилении антироссийских санкций.