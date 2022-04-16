Скрипку за 100 тысяч евро нашли у мусорного бака в Париже

У мусорного бака в Париже нашли украденную у 55-летнего музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде скрипку. Музыкальный инструмент стоимостью 100 тысяч евро нашла прохожая, которая отказалась от награды, сообщает Quest France.

Открыв футляр, женщина заметила, что инструмент подписан известным венецианским скрипичным мастером Джулио Дегани. Внутри лежали нотная тетрадь и смычки.

В футляре была моя скрипка, немного грязная. Она слегка расклеилась, мост чуть-чуть сместился. Энрико Тедде

Женщина вернула инструмент и отказалась от награды. Она также пожелала сохранить анонимность. Тем не менее, ее пригласили на концерт, посвященный 30-летию оркестра Елисейских полей.

Сообщается, что дорогой инструмент был украден у музыканта в поезде в ноябре 2021 года.