141 казахстанец продолжает лечиться от КВИ в стационарах

На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1921 человек (925 КВИ+ и 996 КВИ-), из них:

в стационарах – 141,

на амбулаторном уровне – 1780.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 14,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 3.