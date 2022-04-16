Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:59 16.04.2022

141 казахстанец продолжает лечиться от КВИ в стационарах

Коронавирус Казахстан 16 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 20 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1921 человек (925 КВИ+ и 996 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 141,

  • на амбулаторном уровне – 1780.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 14,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2,

  • на аппарате ИВЛ – 3.

Коронавирус Казахстан 16 апреля

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Ситуация в Украине: Песков уверен в успехе России, ВСУ просят деблокировать Мариуполь
15.04.2022
Антикор задержал двух чиновников в Алматинской области
15.04.2022
Токаев назначил замминистра обороны Казахстана
15.04.2022
Курсы доллара и рубля еще подросли на торгах
15.04.2022
Назначен первый заместитель Генпрокурора Казахстана
15.04.2022
Главная Топ LIVE Все