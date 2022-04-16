08:59 16.04.2022
141 казахстанец продолжает лечиться от КВИ в стационарах
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 20 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1921 человек (925 КВИ+ и 996 КВИ-), из них:
в стационарах – 141,
на амбулаторном уровне – 1780.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 14,
в состоянии крайней степени тяжести – 2,
на аппарате ИВЛ – 3.
Фото: Минздрав РК