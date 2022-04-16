В США заключенный выбрал расстрел вместо электрического стула

57-летний Ричард Бернард Мур провел в «камере смертников» более 20 лет за убийство продавца магазина в 1999 году, сообщает Sky News.

Мужчина выбрал способ своей казни через расстрел. Исполнение приговора назначено на 29 апреля. Он станет первым человеком, приговоренным к смертной казни в штате Южная Каролина с 2011 года.

Ранее адвокаты Ричарда Мура обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть вопрос о несоразмерности наказания за преступление. Аналогичную апелляцию отклонили судьи штата на прошлой неделе.

По данным базирующегося в Вашингтоне некоммерческого информационного центра, Южная Каролина входит в число четырех штатов, где разрешен расстрел. Это один из восьми штатов, в которых до сих пор применяется электрический стул.