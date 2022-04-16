В Японии забьют сотни тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на одной из птицеферм в японском городе Сираои (северная префектура Хоккайдо), сообщает ТАСС.

В этой связи в ближайшее время там будет забито около 520 тыс. кур.

Начиная с осени 2021 года из-за сезонных вспышек птичьего гриппа в Японии уже было уничтожено более 500 тыс. кур.

Ранее со вспышкой птичьего гриппа сталкивались Германия и Нидерланды. Министерство сельского хозяйства Нидерландов поручало забить 200 тыс. кур.