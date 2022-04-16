09:58 16.04.2022
В Японии забьют сотни тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
Фото: pixabay
Начиная с осени 2021 года из-за сезонных вспышек птичьего гриппа в Японии было уничтожено уже более 500 тыс. кур. Со вспышкой гриппа также сталкивались Германия и Нидерланды, сообщает Zakon.kz.
Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на одной из птицеферм в японском городе Сираои (северная префектура Хоккайдо), сообщает ТАСС.
В этой связи в ближайшее время там будет забито около 520 тыс. кур.
Начиная с осени 2021 года из-за сезонных вспышек птичьего гриппа в Японии уже было уничтожено более 500 тыс. кур.
Ранее со вспышкой птичьего гриппа сталкивались Германия и Нидерланды. Министерство сельского хозяйства Нидерландов поручало забить 200 тыс. кур.
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