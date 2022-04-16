Гурбангулы Бердымухамедов вошел в состав совета старейшин ОТГ

Секретариат ОТГ пришел к выводу, что Бердымухамедов еще больше обогатит потенциал совета своей мудростью, опытом и знаниями, а также повысит авторитет организации.

Участие Бердымухамедова в совете старейшин, являющемся совещательным органом Организации тюркских государств, придаст новый импульс вкладу Туркменистана в углубление многопланового сотрудничества в тюркском мире в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, – отмечено в сообщении.

Кроме того, согласно данным издания «Хроники Туркменистана», в сентябре 2019 года в связи с празднованием 28-й годовщины независимости Туркменистана, а также по просьбе граждан, Гурбангулы Бердымухамедов получил звание Почетный старейшина народа.

Напомним, что с 1 апреля экс-президент ушел в отпуск на неопределенный срок.

Как вы знаете, вот уже 40 лет я работаю на руководящей должнос­ти, 25 лет занимаюсь политикой. В связи с большим объемом работы за это время я не мог отдохнуть в полной мере, – сказал экс-президент и попросил сына предоставить ему трудовой отпуск с 1 апреля.

Стоит отметить, 15 марта новым президентом Туркменистана был избран Сердар Бердымухамедов. На выборах он набрал 72,97% голосов.