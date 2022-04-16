С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане

В пресс-службе акимата Нур-Султана напомнили, что в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа об окончании отопительного сезона.

Учитывая, что пятый день выпадает на 17 апреля, принято решение об отключении отопления с 18 апреля. За исключением социальных объектов. Пресс-служба акимата

Напомним, в 2021 году отопление в столице отключили 29 апреля.

В Алматы отопление было отключено 5 апреля.