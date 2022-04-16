10:52 16.04.2022
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
Фото: pixabay
Отопительный сезон в Нур-Султане завершится 18 апреля. Об этом сообщили в акимате столицы, передает Zakon.kz.
В пресс-службе акимата Нур-Султана напомнили, что в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа об окончании отопительного сезона.
Учитывая, что пятый день выпадает на 17 апреля, принято решение об отключении отопления с 18 апреля. За исключением социальных объектов.Пресс-служба акимата
Напомним, в 2021 году отопление в столице отключили 29 апреля.
В Алматы отопление было отключено 5 апреля.