Врач назвал действенное средство от похмелья

Справиться с тяжелым похмельем хорошо помогает жирная пища, рассказал психиатр-нарколог Владимир Каторгин, сообщает lenta.ru.

По словам доктора, жир способствует тому, чтобы алкоголь всасывался правильно и процесс восстановления шел интенсивнее.

Также с похмелья лучше пить больше жидкости, особенно хорошо помогает восстановиться газированная минеральная вода, заметил Каторгин. Опохмеляться, по его словам, не стоит, так как это приводит к нехорошим последствиям.

Еще один совет: если вы знаете, что у вас будет хорошее возлияние и вы имеете похмельный синдром, то выпейте заранее какие-нибудь препараты, способствующие утилизации алкоголя, которые снижают интенсивность похмельного синдрома. Владимир Каторгин

Доктор отметил, что такие препараты продаются в аптеках без рецепта.