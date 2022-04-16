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11:33 16.04.2022

Врач назвал действенное средство от похмелья

Советы от похмелья Фото: pixabay
С похмелья лучше пить больше жидкости, особенно хорошо помогает восстановиться газированная минеральная вода. Не стоит рассчитывать на алкоголь для опохмеления, сообщает Zakon.kz.

Справиться с тяжелым похмельем хорошо помогает жирная пища, рассказал психиатр-нарколог Владимир Каторгин, сообщает lenta.ru.

По словам доктора, жир способствует тому, чтобы алкоголь всасывался правильно и процесс восстановления шел интенсивнее.

Также с похмелья лучше пить больше жидкости, особенно хорошо помогает восстановиться газированная минеральная вода, заметил Каторгин. Опохмеляться, по его словам, не стоит, так как это приводит к нехорошим последствиям.

Еще один совет: если вы знаете, что у вас будет хорошее возлияние и вы имеете похмельный синдром, то выпейте заранее какие-нибудь препараты, способствующие утилизации алкоголя, которые снижают интенсивность похмельного синдрома.Владимир Каторгин

Доктор отметил, что такие препараты продаются в аптеках без рецепта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Данияр Кунафин
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