11:33 16.04.2022
Врач назвал действенное средство от похмелья
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С похмелья лучше пить больше жидкости, особенно хорошо помогает восстановиться газированная минеральная вода. Не стоит рассчитывать на алкоголь для опохмеления, сообщает Zakon.kz.
Справиться с тяжелым похмельем хорошо помогает жирная пища, рассказал психиатр-нарколог Владимир Каторгин, сообщает lenta.ru.
По словам доктора, жир способствует тому, чтобы алкоголь всасывался правильно и процесс восстановления шел интенсивнее.
Также с похмелья лучше пить больше жидкости, особенно хорошо помогает восстановиться газированная минеральная вода, заметил Каторгин. Опохмеляться, по его словам, не стоит, так как это приводит к нехорошим последствиям.
Еще один совет: если вы знаете, что у вас будет хорошее возлияние и вы имеете похмельный синдром, то выпейте заранее какие-нибудь препараты, способствующие утилизации алкоголя, которые снижают интенсивность похмельного синдрома.Владимир Каторгин
Доктор отметил, что такие препараты продаются в аптеках без рецепта.
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