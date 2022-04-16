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Законодательство РК
13:37 16.04.2022

В Управлении образования СКО опровергли слухи о самоубийстве педагога

самоубийство педагога, опровержение Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют рассылку о самоубийстве 26-летней учительницы в Уалихановском районе Северно-Казахстанской области. Автор отмечает, что это произошло из-за того, что учитель не смогла пройти аттестацию, сообщает Zakon.kz.

Информацию опровергли stopfake.kz в управлении образования региона.

Результаты ведомственной проверки показали: распространяемые сообщения не соответствуют действительности.

Департаментом полиции также не зарегистрированы факты суицида среди педагогов. Что касается аттестации, отметим, что она проходит один раз в пять лет. Если педагог не проходит ее, он не лишается работы. Аттестация является инструментом для определения квалификации педагога и выплаты доплат, – сообщили в Управлении образования СКО.

По данным управления, до 2018 года доплаты варьировались от 5 до 17 тыс. тенге. Сейчас – от 30 до 50% от оклада. К примеру, если оклад составляет 300 тыс. тенге, то доплата может достигать 150 тыс. тенге.

Кроме того, в ведомстве в очередной раз напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан за распространение заведомо ложной информации.

Анастасия Московчук
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