В Управлении образования СКО опровергли слухи о самоубийстве педагога

Информацию опровергли stopfake.kz в управлении образования региона.

Результаты ведомственной проверки показали: распространяемые сообщения не соответствуют действительности.

Департаментом полиции также не зарегистрированы факты суицида среди педагогов. Что касается аттестации, отметим, что она проходит один раз в пять лет. Если педагог не проходит ее, он не лишается работы. Аттестация является инструментом для определения квалификации педагога и выплаты доплат, – сообщили в Управлении образования СКО.

По данным управления, до 2018 года доплаты варьировались от 5 до 17 тыс. тенге. Сейчас – от 30 до 50% от оклада. К примеру, если оклад составляет 300 тыс. тенге, то доплата может достигать 150 тыс. тенге.

Кроме того, в ведомстве в очередной раз напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан за распространение заведомо ложной информации.