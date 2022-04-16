Самая мощная АГРС в стране заработала в Шымкенте

Это уже третья АГРС в городе и самая мощная – она способна пропускать 250 тыс. кубометров газа в час. Вместе с АГРС-1 и АГРС-4, которые обе вырабатывают 180 тыс. кубометров в час, АГРС-3 формирует новый единый энергетический комплекс, который призван решить многолетний дефицит голубого топлива.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Это долгожданный объект, – подчеркнул на запуске станции глава города. – Объект начали строить в 2019 году. Станция будет вырабатывать 250 тыс. кубометров час. Плюс мощность двух уже работающих АГРС. Это позволит решить многолетние проблемы с проведением газа.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Как пояснил представитель компании Stroy Gaz Company (которая строила АГРС-3) Султан Калиакпаров, строительство объекта закончено досрочно – станцию должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Население города растет, поэтому возникает потребность в энергоносителях. Мощность АГРС-3 позволяет покрыть всю потребность города в природном газе, – поделился спикер.

На новой АГРС установлено российское оборудование – от ставропольской компании «ЭнергоГазРесурс». Как сказал генеральный директор компании Юрий Попов, это одна из современнейших и надежных АГРС с тройной степенью защиты.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В первую очередь голубое топливо начнут подавать в частные дома населенных пунктов Достык, Азат, Асар-2, Тассай, 195-й квартал поселка Бадам. Кроме этого, газ пустят в многоэтажные дома, соцобъекты и на предприятия.