13:52 16.04.2022
Подозрительный сверток нашли волонтеры во время субботника в Нур-Султане
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
Волонтер, нашедший подозрительный сверток, передал его сотрудникам департамента полиции Нур-Султана. Содержимое напоминало наркотическое вещество, сообщает Zakon.kz.
Во время уборки прибрежной территории реки Есиль в районе мечети Ырыскельды қажы один из координаторов волонтеров обнаружил подозрительный пакет весом около 2-3 кг, сообщается на сайте столичного акимата.
Содержимое свертка напоминало наркотическое вещество.
Волонтер поставил в известность полицейских, находку передали сотрудникам для выяснения содержимого.
Экологические акции полезны не только тем, что мы очищаем окружающую среду, но и бывают непредсказуемые находки, возможно, несущие пагубное влияние на здоровье граждан. Приятно осознавать, что волонтеры города продвигают культуру нулевой терпимости к любому проявлению наркомании. К чему мы призываем всю столичную молодежь.Руководитель Управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров
Акимат призвал жителей и гостей Нур-Султана при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом в полицию.