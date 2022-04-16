Подозрительный сверток нашли волонтеры во время субботника в Нур-Султане

Во время уборки прибрежной территории реки Есиль в районе мечети Ырыскельды қажы один из координаторов волонтеров обнаружил подозрительный пакет весом около 2-3 кг, сообщается на сайте столичного акимата.

Содержимое свертка напоминало наркотическое вещество.

Волонтер поставил в известность полицейских, находку передали сотрудникам для выяснения содержимого.

Экологические акции полезны не только тем, что мы очищаем окружающую среду, но и бывают непредсказуемые находки, возможно, несущие пагубное влияние на здоровье граждан. Приятно осознавать, что волонтеры города продвигают культуру нулевой терпимости к любому проявлению наркомании. К чему мы призываем всю столичную молодежь. Руководитель Управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров

Акимат призвал жителей и гостей Нур-Султана при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом в полицию.