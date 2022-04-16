Экс-глава погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов вышел на свободу

Судом №2 Семея были рассмотрены материалы по ходатайству Нурлана Джуламанова об условно-досрочном освобождении.

За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил, по приговору суда гражданского иска не имеет, есть 19 поощрений, переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем он не нуждается в полном отбытии наказания. Пресс-служба суда №2 Семея

Приговором специализированного межрайонного военного суда Астаны от 6 марта 2015 года Джуламанов осужден и приговорен к 11 годам лишения свободы: с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Начало срока – 27 октября 2014 года, конец срока – 27 октября 2025 года.

Согласно данным пресс-службы, осужденный просил удовлетворить его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Его адвокаты, представитель учреждения и прокурор поддержали ходатайство.

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