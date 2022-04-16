Премьер-министру Британии запретили въезд в Россию

МИД России опубликовало заявление о персональных санкциях в отношении руководства Великобритании.

Министерство приняло решение о включении в российский «стоп-лист» ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей.

Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики. МИД РФ

Власти России закрыли въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, министра иностранных дел Элизабет Трасс.

В списке также значатся министр обороны Бен Уоллес, бывший премьер-министр Тереза Мэй и другие.

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время список будет расширен за счет включения в него британских политиков, «которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии».