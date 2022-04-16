Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:38 16.04.2022

Премьер-министру Британии запретили въезд в Россию

премьер-министр Великобритании Фото: Twitter/BorisJohnson
В МИД РФ заявили, что в ближайшее время список будет расширен за счет включения в него британских политиков, «которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии», сообщает Zakon.kz.

МИД России опубликовало заявление о персональных санкциях в отношении руководства Великобритании.

Министерство приняло решение о включении в российский «стоп-лист» ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей.

Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики.МИД РФ

Власти России закрыли въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, министра иностранных дел Элизабет Трасс.

В списке также значатся министр обороны Бен Уоллес, бывший премьер-министр Тереза Мэй и другие.

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время список будет расширен за счет включения в него британских политиков, «которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии».

Данияр Кунафин
Россия Великобритания
Ситуация в Украине: Песков уверен в успехе России, ВСУ просят деблокировать Мариуполь
15.04.2022
Антикор задержал двух чиновников в Алматинской области
15.04.2022
Курсы доллара и рубля еще подросли на торгах
15.04.2022
Назначен первый заместитель Генпрокурора Казахстана
15.04.2022
Курс доллара резко вырос на торгах
15.04.2022
Главная Топ LIVE Все