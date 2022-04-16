15:38 16.04.2022
Премьер-министру Британии запретили въезд в Россию
Фото: Twitter/BorisJohnson
В МИД РФ заявили, что в ближайшее время список будет расширен за счет включения в него британских политиков, «которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии», сообщает Zakon.kz.
МИД России опубликовало заявление о персональных санкциях в отношении руководства Великобритании.
Министерство приняло решение о включении в российский «стоп-лист» ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей.
Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики.МИД РФ
Власти России закрыли въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, министра иностранных дел Элизабет Трасс.
В списке также значатся министр обороны Бен Уоллес, бывший премьер-министр Тереза Мэй и другие.
В МИД РФ заявили, что в ближайшее время список будет расширен за счет включения в него британских политиков, «которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии».