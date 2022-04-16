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16:35 16.04.2022

Горсть обжаренного фундука в день может снизить риск развития диабета – врач

орех Фото: pixabay
Диетолог Марина Макиша рассказала, что употребление фундука насыщает организм жирными кислотами, марганцем и витамином Е, который полезен для кожи, а также орех способен снизить риск развития диабета второго типа, передает Zakon.kz.

В интервью «Москве 24» врач отметила, что полезные вещества и антиоксиданты этого ореха могут защитить организм от развития онкологических заболеваний, а благодаря сочетанию хрома и марганца существенно улучшается процесс усвоения глюкозы.

По словам диетолога, употребление фундука восполняет нехватку витамина Е, который оказывает благотворное влияние на состояние волос и кожи, помогает избавиться от мелких морщин и укрепляет волосяные луковицы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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