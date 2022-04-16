Горсть обжаренного фундука в день может снизить риск развития диабета – врач

В интервью «Москве 24» врач отметила, что полезные вещества и антиоксиданты этого ореха могут защитить организм от развития онкологических заболеваний, а благодаря сочетанию хрома и марганца существенно улучшается процесс усвоения глюкозы.

По словам диетолога, употребление фундука восполняет нехватку витамина Е, который оказывает благотворное влияние на состояние волос и кожи, помогает избавиться от мелких морщин и укрепляет волосяные луковицы.