Обломки «Титаника» могут полностью исчезнуть к 2050 году

Специалисты бьют тревогу о том, что состояние обломков судна, которые, кстати, находятся под защитой ЮНЕСКО, ухудшается слишком быстро, пишет lenta.ru.

Как заявил океанограф Франсиско Лопес, воздействие микроорганизмов на металлические конструкции провоцирует полное исчезновение некоторых элементов лайнера.

Подводный археолог из Университета Кадиса уточнил, что обеспечение сохранности обломков – очень трудная задача, поскольку они находятся на глубине четырех тысяч метров.