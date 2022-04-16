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17:23 16.04.2022

Обломки «Титаника» могут полностью исчезнуть к 2050 году

судно Фото: pixabay
Испанские ученые заявили, что крупнейший трансатлантический лайнер, затонувший 110 лет назад, исчезнет из-за подводных бактерий Halomonas titanicae, передает Zakon.kz.

Специалисты бьют тревогу о том, что состояние обломков судна, которые, кстати, находятся под защитой ЮНЕСКО, ухудшается слишком быстро, пишет lenta.ru.

Как заявил океанограф Франсиско Лопес, воздействие микроорганизмов на металлические конструкции провоцирует полное исчезновение некоторых элементов лайнера.

Подводный археолог из Университета Кадиса уточнил, что обеспечение сохранности обломков – очень трудная задача, поскольку они находятся на глубине четырех тысяч метров.

Елена Беляева
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