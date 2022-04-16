Сильный ветер и гроза ожидаются в Казахстане

В Алматинской области синоптики прогнозируют ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 18-23 м/с, порывы 28 м/с.

В горах Туркестанской области днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный, 15-20 м/с.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области – ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области – гроза. Днем ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.