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20:32 16.04.2022

Сильный ветер и гроза ожидаются в Казахстане

природа Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 17 апреля, передает Zakon.kz.

В Алматинской области синоптики прогнозируют ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 18-23 м/с, порывы 28 м/с.

В горах Туркестанской области днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный, 15-20 м/с.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области – ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области – гроза. Днем ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

Елена Беляева
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