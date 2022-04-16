Остановку в виде пожарного автомобиля установили в Экибастузе

На остановке можно узнать последние новости о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в городе, а также о том, как освоить профессию спасателей и пожарных и пополнить ряды службы гражданской защиты. Пресс-служба МЧС РК

Идея новой остановки пришла сотрудникам ДЧС Павлодарской области в преддверии майских праздников, а также 65-летия города Экибастуза. Находится объект рядом с подразделением специализированной пожарной части №2.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Раньше, когда спешил на работу, я даже не замечал вокруг ничего, а теперь каждый день спешу на остановку и любуюсь, вдобавок ко всему получаю массу полезной информации. Да, и кстати, благодаря такому проекту, спас себя от возможного пожара. Как обычно, утром бежал на работу, забыл выключить утюг. Дойдя до остановки и увидев пожарный автомобиль, вспомнил о своей ошибке, вернулся и отключил электроприбор, тем самым не допустил пожара. Спасибо спасателям, – отметил житель Экибастуза Жусипбек Жаркынбеков.

В церемонии открытия остановки участвовал личный состав гарнизона, ветераны противопожарной службы, жители города, которые теперь массово делают селфи и фотографии с таким необычным остановочным комплексом.