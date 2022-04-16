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19:10 16.04.2022

Тело умершей жительницы Актау нашли в квартире через год

рация Фото: Zakon.kz
Тревогу забила соседка, которая заметила, что женщина перестала появляться на людях, а у квартиры копились счета за коммунальные услуги, передает Zakon.kz.

Как пишет inaktau.kz, трагедия произошла в 4 микрорайоне. В какой-то момент жительница дома почувствовала неприятных запах от соседней квартиры. Так как она долго не видела знакомую, решила, что пора обратиться в полицию.

У нее в Актау нет родственников, насколько я знаю, поэтому никто не беспокоился. Про такие случаи читала в СМИ. Узнала, что она в последний раз оплачивала счета за квартиру в марте прошлого года. В итоге квартиру полицейские открыли, а она там лежит в спальне на кровати. Тело уже практически разложилось за год. Нашли родню через соцсети, вот сегодня состоялись похороны, – рассказала жительница дома.

В областном департаменте полиции сообщили, что сигнал об обнаружении тела поступил 15 апреля этого года. Признаков насильственной смерти стражи порядка не отметили.

Ведется следствие.

Елена Беляева
Актау
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