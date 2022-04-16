Дехкане в Туркестанской области с одного гектара капусты зарабатывают 10 млн тенге

Как уточняется в пресс-службе акимата региона, предложения касались водных проблем, субсидий. Хозяин посевного поля в этом году засеял капустой 12 га земли и планирует собрать 400 тонн продукции. Заработает на нем он более 100 млн тенге. Капусту с поля забирают по 280 тенге за один килограмм. Помимо этого, будет сажать второй урожай хлопка.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Сельское хозяйство – это наш драйвер. Мы решаем проблему сточных вод, поддерживаем дехкан. Глава государства проводит политические реформы. У акимов сейчас много обязанностей. Геополитическая и экономическая ситуация сейчас непростая. Еще одна проблема – безработица. Во всех городах и селах большой демографический рост. Поэтому мы должны создавать больше рабочих мест. В области около 150 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Если каждый из них создаст еще по десять новых рабочих мест, то трудоустроиться смогут миллион человек. В Жетысае хорошо работает проект «Бизнес Бастау» и госпрограммы. Недавно встречался с крестьянами. Наш климат позволяет собирать урожай два-три раза в год. Люди посеяли на 12 га капусту, продают ее почти по 300 тенге. Собрали 400 тонн продукции, стали хорошо зарабатывать. Такая выгода по силам только сильным бизнесменам, – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

200 тонн жетысайской капусты отправились на экспорт в Россию. С каждого гектара крестьяне зарабатывают по 10 млн тенге. Об этом говорил аким области на встрече с жителями района под открытым небом у университета «Сырдария». Там же он ответил на их вопросы.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Я специально приехал в удаленные районы – Жетысай и Махтаарал. Проблемы их жителей мне хорошо знакомы. Это газ и вода. Я поручил провести анализ. Выяснилось, что в Атакенте имеется запас воды на 150 лет. Этим нужно воспользоваться. Во-вторых, есть две АГРС. Они работают собственными силами, но не могут обеспечить все объекты. Поэтому мы добились строительства еще двух станций: одна будет построена в Атакенте, вторая – в Жетысае. Как только их построят, население области будет полностью обеспечено газом. По каждой отрасли есть концепции развития. Территория Жетысая будет поэтапно благоустроена, – сказал Шукеев.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Затем аким лично принял группу жителей и ответил на их вопросы. Каждый запрос будет взят на контроль. Ответственным лицам поручено усилить работу по трудоустройству граждан. В целом жетысайцы дали положительную оценку работе главы региона. Жители просили акима построить новые школы, улучшить инженерную инфраструктуру. Шукеев отметил, что проблемы будут решаться в рамках закона.