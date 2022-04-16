19:53 16.04.2022
Подростка с травмой ноги эвакуировали из Малоалматинского ущелья
Фото: Служба спасения города Алматы
14-летний турист получил травму во время восхождения. Подросток находился в составе группы отдыхающих в окрестностях горы Мохнатка, передает Zakon.kz.
Информация о пострадавшем поступила в Службу спасения города Алматы в 16:25 от дежурного городского ДЧС. Экипаж спасателей с одной из горных баз был незамедлительно направлен на помощь туристу в Малоалматинское ущелье. Пресс-служба ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы»
Подростку, получившему травму колена, оказали первую медицинскую помощь. Его доставили к ожидавшим у подножия горы сотрудникам Центра медицины катастроф КЧС МЧС РК.
Фото: Служба спасения города Алматы
Отмечается, что пациент не нуждается в стационарном лечении.