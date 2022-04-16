Подростка с травмой ноги эвакуировали из Малоалматинского ущелья

Информация о пострадавшем поступила в Службу спасения города Алматы в 16:25 от дежурного городского ДЧС. Экипаж спасателей с одной из горных баз был незамедлительно направлен на помощь туристу в Малоалматинское ущелье. Пресс-служба ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы»

Подростку, получившему травму колена, оказали первую медицинскую помощь. Его доставили к ожидавшим у подножия горы сотрудникам Центра медицины катастроф КЧС МЧС РК.

Фото: Служба спасения города Алматы

Отмечается, что пациент не нуждается в стационарном лечении.