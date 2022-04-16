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20:10 16.04.2022

Мощность домостроительного комбината увеличили в Нур-Султане

комбинат Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана
Аким столицы Алтай Кульгинов сообщил о том, что мощность домостроительного комбината GLB увеличилась до 450 тыс. кв. м жилья в год, передает Zakon.kz.
Увеличена мощность домостроительного комбината GLB до 450 тыс. кв. м жилья в год. Преимущества домостроительного комбината в том, что он позволяет без ущерба качеству сократить сроки возведения домов, снизить себестоимость квадратных метров. Данный домостроительный комбинат также задействован в решении проблем долгостроев (Багыстан, Алтын шар), возведении социального жилья. Увеличение мощности завода позволит также увеличить темпы строительства социальных объектов, создать дополнительное количество постоянных рабочих мест, - написал Кульгинов в Instagram.

рабочие

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Аким отметил, что ранее у домостроительного комбината была задолженность перед кредиторами и работниками предприятия на сумму порядка 600 млн тенге.

комбинат

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Благодаря поддержке государства долг был погашен, а работа самого комбината возобновлена.

предприятие

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Кроме того, в конце 2020 года также была запущена работа домостроительного комбината ModeX.

предприятие

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

По поручению главы государства ведем системную работу по жилищным направлениям: увеличили объем строительства доступного льготного жилья, запустили специальную жилищную программу Elorda Jastary, расширили категорию участников жилищных программ, увеличили сумму жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге и др., - отметил аким столицы.

Елена Беляева
Кульгинов Алтай Нур-Султан
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