26-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Актау

Как пишет «Лада», пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания медпомощи парня отпустили домой.

На 60-летнего водителя ВАЗ 2104 составлен протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб», – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.