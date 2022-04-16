Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:01 16.04.2022

26-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Актау

пешеход Фото: скриншот
ДТП произошло между 5-м и 6-м микрорайонами. Водитель ВАЗ 2104 сбил 26-летнего жителя города, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания медпомощи парня отпустили домой.

На 60-летнего водителя ВАЗ 2104 составлен протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб», – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Елена Беляева
Актау
Павлодарца арестовали за комментарии о переименовании города
16.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
16.04.2022
Мотоциклист погиб в Алматы, врезавшись в припаркованный Lexus
16.04.2022
Идеальный напиток для борьбы со стрессом назвал психолог
15.04.2022
Опубликована декларация о доходах Путина за 2021 год
15.04.2022
Главная Топ LIVE Все