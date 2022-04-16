21:01 16.04.2022
26-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Актау
Фото: скриншот
ДТП произошло между 5-м и 6-м микрорайонами. Водитель ВАЗ 2104 сбил 26-летнего жителя города, передает Zakon.kz.
Как пишет «Лада», пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания медпомощи парня отпустили домой.
На 60-летнего водителя ВАЗ 2104 составлен протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб», – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.