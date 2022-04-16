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22:33 16.04.2022

Врач назвал опасные для сердца позы во время сна

поза Фото: pixabay
Главный внештатный кардиолог Минздрава в Крыму Валерий Садовой считает, что отдых в дневные часы способствует снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по его словам, нужно внимательно относиться к позам во время сна, передает Zakon.kz.

В интервью ura.ru врач отметил, что во время дневного сна у человека снижается артериальное давление и появляется чувство бодрости.

Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло, – рассказал Садовой.

Кардиолог уверен, что отдых в дневные часы – это своеобразный поведенческий стереотип. К примеру, если человек с малых лет привык отдыхать днем, то, во взрослой жизни, ему будет это необходимо.

К сожалению, многие люди не могут позволить себе отдыхать днем. Восьмичасовой отдых – вот, что действительно доступно и рекомендовано, – сообщил Садовой.

Говоря о выборе позы для сна, доктор подчеркнул, что лучше всего предаваться сну лежа на спине. Спать на боку – вредно для позвоночника, а сон в позе «на животе» способствует повышению внутрибрюшного давления. Кроме того, Садовой категорически не рекомендует спать сидя, так как это увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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