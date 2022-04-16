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22:13 16.04.2022

Елена Рыбакина: Я рада стать частью истории своей страны

теннис Фото: пресс-служба ФТК РК
Первая ракетка Казахстана прокомментировала свою победу над экс-лидером мирового рейтинга Анжеликой Кербер, передает Zakon.kz.
Матч был очень непростой, сложно было играть. Но я настраивалась. Понимала, что, конечно же, мы обе будем биться до последнего очка. И нервное напряжение, и все вообще, что можно было, я ощутила на корте. Но, зная свой уровень, понимаю, что могла бы сыграть лучше. То же самое, наверное, скажет и Анжелика, потому что мы только-только перешли на грунт. Я не совсем хорошо подавала сегодня, если сравнивать со вчерашним днем, – сказала Рыбакина.

Как сообщает пресс-служба ФТК, спортсменка рада, что ей удалось перебороть себя.

Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за поддержку, болбоям, организаторам, Федерации тенниса Казахстана в лице ее президента Булата Жамитовича за прекрасную организацию матчей, – отметила Рыбакина.

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