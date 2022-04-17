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01:07 17.04.2022

Цитрусовые повышают жизненный тонус во время упадка сил весной – эксперт

фрукты Фото: pixabay
Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина рассказала о том, что апельсины и другие цитрусовые в весенний период наиболее полезны в весенний период, передает Zakon.kz.

В интервью 5-tv.ru эксперт ответила, что в этих фруктах присутствует большое количество бета-каротина, который преобразуется в организме в витамин А, отвечающий за нашу иммунную систему и защищающий нас от вредных вирусов и бактерий.

Кроме этого, апельсины содержат большое количество витамина С, который также защищает нашу иммунную систему и участвует в выработке коллагена, улучшая состояние кожи и слизистой, – рассказала Кумерина.

По ее словам, за счет содержания витаминов группы В цитрусовые благоприятно воздействуют на нервную систему, повышают жизненный тонус и энергию. Также они полезны и содержанием пектина, который очищает кишечник и дает чувство насыщения.

Надо сказать, что на 85% апельсины состоят из воды, поэтому они и утоляют жажду, и насыщают наш организм необходимой жидкостью, – сказала специалист по питанию.

Также она упомянула содержащиеся в апельсинах фитоциды, антиоксиданты и биофлавоноиды, которые улучшают общее состояние организма, способствуют повышению настроения и таким образом помогают преодолеть весенний авитоминоз.

В завершение беседы эксперт посоветовала выбирать увесистые фрукты, так как в них больше сока. Хранить апельсины она рекомендует при температуре минус два-четыре градуса, а употреблять лучше в свежем виде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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