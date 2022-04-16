Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию на шпагах

В финале Курбанову вновь противостоял представитель Франции. Нельсон Лопес быстро забрал преимущество поединка, не дав казахстанцу нагнать себя по очкам.

Итоговый счет 15:11 в пользу Нельсона.

Курбанов завершает турнир с «серебром».

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