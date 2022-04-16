23:43 16.04.2022
Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию на шпагах
Фото: olympic.kz
В полуфинальном бою на Кубке мира по фехтованию на шпагах Challenge Monal 2022 казахстанец одолел француза Александра Барданет со счетом 15:13, передает Zakon.kz.
В финале Курбанову вновь противостоял представитель Франции. Нельсон Лопес быстро забрал преимущество поединка, не дав казахстанцу нагнать себя по очкам.
Итоговый счет 15:11 в пользу Нельсона.
Курбанов завершает турнир с «серебром».
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.