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23:43 16.04.2022

Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию на шпагах

фехтование Фото: olympic.kz
В полуфинальном бою на Кубке мира по фехтованию на шпагах Challenge Monal 2022 казахстанец одолел француза Александра Барданет со счетом 15:13, передает Zakon.kz.

В финале Курбанову вновь противостоял представитель Франции. Нельсон Лопес быстро забрал преимущество поединка, не дав казахстанцу нагнать себя по очкам.

Итоговый счет 15:11 в пользу Нельсона.

Курбанов завершает турнир с «серебром».

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Елена Беляева
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