18-летний фигурист получил травму во время шоу Евгения Плющенко

Как сообщает gazeta.ru, спортсмен несколько раз пытался подняться, однако в результате упал в партер для зрителей.

Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» было прервано.

Женя на пути в 17-ю больницу, он в сознании. Будем сообщать вам об его состоянии, – сказала ведущая шоу Яна Рудковская.

Евгений Семененко – мастер спорта международного класса, выступающий в одиночном катании. Он является бронзовым призером этапа Гран-при Skate Canada, победителем мирового командного чемпионата и Финала Кубка России.

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