00:27 17.04.2022
18-летний фигурист получил травму во время шоу Евгения Плющенко
Фото: Instagram/evgeniy__sem
Молодой чемпион Евгений Семененко исполнил четверной прыжок, но упал и ударился головой. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, передает Zakon.kz.
Как сообщает gazeta.ru, спортсмен несколько раз пытался подняться, однако в результате упал в партер для зрителей.
Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» было прервано.
Женя на пути в 17-ю больницу, он в сознании. Будем сообщать вам об его состоянии, – сказала ведущая шоу Яна Рудковская.
Евгений Семененко – мастер спорта международного класса, выступающий в одиночном катании. Он является бронзовым призером этапа Гран-при Skate Canada, победителем мирового командного чемпионата и Финала Кубка России.
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