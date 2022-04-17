Нельзя использовать масло и бензин при извлечении клеща из собаки – эксперт

По словам кинолога, ни в коем случае нельзя использовать масло, бензин, спиртосодержащие и другие раздражающие средства, чтобы удалить паразита, пишет «Мослента».

Как только вы зальете клеща подобным средством, закупорятся дыхательные отверстия клеща, и он выплеснет в организм собаки все вредные вещества из пищеварительной системы: это могут быть вирус клещевого энцефалита, анаплазма или боррелия, что приведет к интоксикации организма собаки, – объяснил эксперт.

Он отметил, что не стоит пытаться снять клеща с помощью резких движений, стараясь выдернуть его из кожи, а также нужно избегать сдавливания его в процессе удаления, поскольку это ускорит процесс попадания опасных веществ из тела паразита в организм животного.

Решение оставить клеща на теле собаки также может привести к необратимым последствиям. По словам Голубева, чем дольше клещ находится на теле питомца, тем больше риск, что он будет инфицирован.

При обнаружении на теле питомца клеща необходимо обратиться в ветеринарную клинику. Ветеринары обладают необходимыми навыками и инструментами, поэтому процедура удаления клеща пройдет быстро и безопасно. После манипуляции специалист в обязательном порядке обработает пораженный участок кожи.