Заболевших COVID-19 за сутки выявили лишь в трех регионах Казахстана

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 8,

в ВКО – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 387 случаев.

18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 5,

в Акмолинской области – 2,

в Алматинской области – 1,

в Карагандинской области – 9,

в Мангистауской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 808 человек.