08:00 17.04.2022
Заболевших COVID-19 за сутки выявили лишь в трех регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на восьмерых заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. В Нур-Султане зафиксировали один случай заболевания КВИ, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 8,
в ВКО – 3.
Всего в стране подтверждено 1 305 387 случаев.
18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Акмолинской области – 2,
в Алматинской области – 1,
в Карагандинской области – 9,
в Мангистауской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 808 человек.