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08:00 17.04.2022

Заболевших COVID-19 за сутки выявили лишь в трех регионах Казахстана

Коронавирус Казахстан 17 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на восьмерых заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. В Нур-Султане зафиксировали один случай заболевания КВИ, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 8,

  • в ВКО – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 387 случаев.

18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Карагандинской области – 9,

  • в Мангистауской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 808 человек.

Данияр Кунафин
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