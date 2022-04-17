08:29 17.04.2022
Обновление Windows привело к сбою в браузерах
Фото: pixabay
Проблема связана с последними накопительными обновлениями Windows 10 и Windows 11. Причиной также может стать совместимость с антивирусными приложениями, в частности, с ESET, сообщает Zakon.kz.
Популярные браузеры перестали запускаться после выхода последнего обновления для Windows 10 и 11, сообщает Windows Latest.
Некоторые пользователи пожаловались на проблему с запуском браузеров Chrome, Edge и Firefox из-за неопределенной ошибки 0xc0000022.
Отмечается, что проблема связана с последними накопительными обновлениями Windows 10 и Windows 11. Причиной также может стать совместимость с антивирусными приложениями, в частности, с ESET.
Специалисты посоветовали включить ESET LiveGrid в настройках антивируса и отключить функцию «защищенный браузер».