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08:29 17.04.2022

Обновление Windows привело к сбою в браузерах

обновление Windows Фото: pixabay
Проблема связана с последними накопительными обновлениями Windows 10 и Windows 11. Причиной также может стать совместимость с антивирусными приложениями, в частности, с ESET, сообщает Zakon.kz.

Популярные браузеры перестали запускаться после выхода последнего обновления для Windows 10 и 11, сообщает Windows Latest.

Некоторые пользователи пожаловались на проблему с запуском браузеров Chrome, Edge и Firefox из-за неопределенной ошибки 0xc0000022.

Отмечается, что проблема связана с последними накопительными обновлениями Windows 10 и Windows 11. Причиной также может стать совместимость с антивирусными приложениями, в частности, с ESET.

Специалисты посоветовали включить ESET LiveGrid в настройках антивируса и отключить функцию «защищенный браузер».

Данияр Кунафин
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