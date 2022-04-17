Диетолог назвал главную ошибку при похудении

Успех в похудении на 80% зависит от правильного питания человека, на 20% – от физических нагрузок. Если человек не скорректировал свой рацион, то он рискует прибавить еще лишний вес. Об этом рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев, сообщает URA.RU.

В похудении 70-80% – вклад питания, а 20-30% – спорт, поэтому начинайте с коррекции питания. Если человек не скорректировал питание, пойдет на спорт, то он, скорее всего, станет только толще. Почему? За счет увеличения аппетита он будет просто больше есть после тренировки. У него аппетит улучшится, а у людей с лишним весом обычно плохой аппетит. Они едят мало на самом деле, это заблуждение, что они едят много. Они едят мало, и в этом вся проблема. Алексей Калинчев

Диетолог отметил, что улучшенный аппетит может привести к перееданию. Также специалист поделился, как можно изменить рацион при похудении.

Из простых универсальных правил – надо убрать простые углеводы, сладкое. Простые углеводы заменить сложными и перенести их до четырех часов дня. То есть, например, завтрак и обед – это сложные углеводы. После четырех дня углеводов не должно быть. Это если человек худеет. Это база. Алексей Калинчев